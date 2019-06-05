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Сильный ветер сорвал крышу со здания сельского лицея в Башкирии

Более 200 детей эвакуировали

УФА, 5 июня. /ТАСС/. Часть кровли лицея в Аургазинском районе Башкирии была повреждена после порыва ветра, из здания эвакуировано более 200 детей, пострадавших нет. Площадь разрушений составила 120 кв. м, говорится в среду в распространенном пресс-службой ГУ МЧС по республике сообщении.

"В результате порывов ветра частично повреждена кровля здания начальных классов лицея в селе Толбазы Аургазинского района. В здании функционировал летний лагерь, из здания эвакуированы 225 детей и 30 человек персонала", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Учебный процесс не нарушен. В период проведения аварийно - восстановительных работ летний лагерь будет переведен в детско-юношескую спортивную школу в том же населенном пункте, добавили в пресс-службе. Региональное МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий на территории республики 5 и 6 июня, возможны порывы ветра до 22 м/с.

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