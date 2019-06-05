Водолазы обнаружили тело 13-й жертвы кораблекрушения на Дунае

ТАСС, 5 июня. Спасатели извлекли из воды в среду тело 13-й по счету жертвы кораблекрушения, происшедшего 29 мая в столице Венгрии Будапеште на реке Дунай недалеко от здания парламента. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Таким образом, на данный момент 15 человек числятся пропавшими без вести, большинство из них - туристы из Южной Кореи.

Прогулочный катер Hableany затонул 29 мая вечером после столкновения с более крупным судном Viking Sigyn. Катер Hableany, на борту которого находились 35 человек, в том числе 33 туриста из Южной Кореи, опрокинулся и затонул.

Только семи пассажирам удалось спастись, тела семи погибших удалось обнаружить сразу после происшествия.

С понедельника водолазы извлекли из воды тела еще шести погибших. Три тела были найдены возле места крушения и еще три - за много километров ниже по течению Дуная. Тело 13-го погибшего человека было найдено, когда водолазы проверяли состояние судна перед прибытием плавучего крана, который должен поднять Hableany на поверхность.