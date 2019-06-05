ВВС Индии остановили операцию по спуску тел погибших альпинистов из-за плохой погоды

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июня. /ТАСС/. ВВС Индии остановили операцию по спуску тел альпинистов международной команды, погибших при восхождении на гору Нандадеви, из-за плохой погоды и технических проблем. Как сообщил прессе представитель местных властей Виджай Кумар Джогданде, три попытки спасателей добраться в среду на вертолете до места обнаружения тел оказались неудачными.

"Когда вертолет добирается до таких мест, необходимо предусмотреть путь возвращения назад, что в этих условиях было невозможно. Таким образом, пилоты решили не рисковать", - цитирует Джогданде телеканал NDTV. Чиновник добавил, что операции помешали шквалистый ветер, угроза схода лавин и сложный ландшафт местности.

По информации телеканала, операция по эвакуации тел может быть отложена на 10 дней - до улучшения погодных условий. Представители ведомств, подключенных к ней, обсудят, как действовать дальше. В случае отказа от попыток вывезти тела вертолетом наземная миссия будет возможна только через 6-8 дней - после надлежащей акклиматизации членов спасательной команды, отмечает NDTV.

Пропавшая группа альпинистов состояла из восьми человек: четырех граждан Великобритании, двух граждан США, а также граждан Индии и Австралии. Они вышли из базового лагеря на подъем 13 мая. По одним данным, спортсмены планировали подняться на восточную вершину пика Нандадеви (7434 м над уровнем моря), по другим - на одну из соседних безымянных вершин (6477 м), и 31 мая вернуться в лагерь. Однако в срок группа не вернулась, и никакой связи установить с ней не удалось.

3 июня поисковые вертолеты обнаружили с воздуха пять тел, которые, как полагают, принадлежат пропавшим спортсменам. Судьба еще троих неизвестна. Власти считают, что они тоже погибли и, возможно, их тела находятся рядом с другими.