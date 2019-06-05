В Свердловской области ищут трех пропавших детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. В городе Реж Свердловской области ведутся поиски трех пропавших детей, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"В розыске пропавших школьников задействованы 135 человек, в том числе 75 сотрудников полиции и 60 волонтеров. Тщательным проверкам подвергаются авто и железнодорожный вокзалы, места массового пребывания граждан, садовые товарищества, теплотрассы, общежития, заброшенные строения, лесопарковые и прибрежные зоны, детские площадки. Первое тревожное сообщение поступило 3 июня в 04:20 мск от матери одного мальчика, которая попросила представителей МВД оказать помощь в розыске ее сына. В тот же день законные представители и двух других мальчиков написали соответствующие заявления", - сказал он.

Горелых добавил, что мальчики учатся в третьем, четвертом и пятом классах двух школ города. В Реж для организации поисковых мероприятий выехал заместитель руководителя Главного управления МВД по Свердловской области полковник Александр Постовалов. Личный состав территориального отдела внутренних дел поднят по тревоге.