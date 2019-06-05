Пожар на складе в Курортном районе Санкт-Петербурга ликвидирован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили возгорание на складе со стройматериалами на улице Красных Курсантов в городе Зеленогорске, который входит в состав Курортного района Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.

"Пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства.

Пожар на складе в Зеленогорске произошел в 03:40 мск в среду. Огонь распространился на площади 1000 кв. м, в 06:50 мск горение удалось локализовать.

Первоначально пожару был присвоен повышенный номер сложности, после локализации по повышенному номеру был дан отбой. Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали.