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Пожар на складе в Курортном районе Санкт-Петербурга ликвидирован

Его площадь составила 1000 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили возгорание на складе со стройматериалами на улице Красных Курсантов в городе Зеленогорске, который входит в состав Курортного района Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.

"Пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства.

Пожар на складе в Зеленогорске произошел в 03:40 мск в среду. Огонь распространился на площади 1000 кв. м, в 06:50 мск горение удалось локализовать. 

Первоначально пожару был присвоен повышенный номер сложности, после локализации по повышенному номеру был дан отбой. Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали.

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