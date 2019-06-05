Основные ремонтные работы после взрывов в Дзержинске завершены

ТАСС, 5 июня. Основные ремонтно-восстановительные работы в нижегородском Дзержинске после взрывов на заводе "Кристалл" завершены. Об этом сообщил ТАСС мэр города Иван Носков.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что основную часть ремонтно-восстановительных работ в городе планируется завершить 5 июня.

"Основные работы завершены, периметры [зданий] все закрыты", - отметил Носков.

Мэр добавил, что в плановом режиме рассматриваются повторные обращения граждан после ЧП, в том числе на трещины в стеклах. "До конца недели все работы будут полностью завершены", - сказал собеседник.