{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрывы на заводе в Дзержинске

Основные ремонтные работы после взрывов в Дзержинске завершены

Полностью ремонтные работы закончат до конца недели

ТАСС, 5 июня. Основные ремонтно-восстановительные работы в нижегородском Дзержинске после взрывов на заводе "Кристалл" завершены. Об этом сообщил ТАСС мэр города Иван Носков.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что основную часть ремонтно-восстановительных работ в городе планируется завершить 5 июня.

"Основные работы завершены, периметры [зданий] все закрыты", - отметил Носков.

Мэр добавил, что в плановом режиме рассматриваются повторные обращения граждан после ЧП, в том числе на трещины в стеклах. "До конца недели все работы будут полностью завершены", - сказал собеседник.

 

Теги
РоссияНижегородская областьВзрывы на заводе в Дзержинске
Проблема с выдачей багажа в Шереметьево
Багажный коллапс. Что произошло и как решается проблема с выдачей чемоданов в Шереметьево
Читать полностью