Выложивший в интернет раскрашенное фото монумента "Родина-мать зовет" освобожден от штрафа

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Верховный Суд РФ изменил приговор и отменил штраф в 200 тыс. рублей волгоградскому активисту Алексею Волкову, который выложил в интернете раскрашенное в зеленый цвет фото скульптуры "Родина-мать зовет!" - символа героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

"14 марта этого года Волгоградский областной суд признал Волкова виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично") и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Подсудимый обжаловал это решение. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ изменила приговор и отменила штраф в 200 тыс. рублей в связи с истечением срока давности", - сообщила представитель судебного сообщества, добавив, что судимость с Волкова не снята.

Ранее Алексей Волков был руководителем волгоградского штаба блогера Алексея Навального.

Мамаев курган в ходе Сталинградской битвы (июль 1942 года - февраль 1943 года) стал эпицентром сражения. В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича здесь был построен мемориальный комплекс, в центре которого, на самой вершине кургана установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!". Мемориал вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.