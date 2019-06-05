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Спасатели эвакуировали семерых глухонемых с острова в Ростовской области

Люди были обнаружены в ходе планового рейда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили и эвакуировали семерых глухонемых, которые вплавь добрались до острова на реке Дон в Ростовской области, но не смогли вернуться обратно. Об этом говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"С острова Комсомольский были эвакуированы семь человек, которые переплыли реку Дон и не смогли вернуться обратно. В группе отдыхающих были глухонемые, которые не могли никого позвать на помощь. Спасатели доставили их на берег", - говорится в сообщении.

Люди были обнаружены в ходе планового рейда по местам массового отдыха на водоемах.

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