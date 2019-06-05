На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы. Об этом в среду "Общественному ТВ" сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Такало.

По его словам, это высшее дисциплинарное взыскание, которое могло принять Государственное бюро расследований в данной ситуации до завершения досудебного разбирательства.

Пятилетний Кирилл Тлявов 31 мая получил огнестрельное ранение в голову, когда играл во дворе своего дома. Мальчика доставили в больницу, где провели операцию, а позже отправили на лечение в Киев. Однако медикам так и не удалось его спасти.

Позже выяснилось, что виновниками происшествия могли стать местные полицейские, которые в состоянии алкогольного опьянения решили "пострелять по банкам" из боевого оружия. Голосеевский суд Киева 4 июня арестовал двух подозреваемых в убийстве.