Суд в Канзасе определил время рассмотрения дела россиянки Богданы Осиповой

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Оглашение приговора 38-летней россиянке Богдане Осиповой, ранее признанной присяжными виновной в похищении собственных детей и вывозе их за пределы США, начнется 6 июня в 13:30 по местному времени (21:30 мск). Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте суда в Канзасе. Заседание пройдет под председательством федерального окружного судьи Эрика Мелгрена.

Как сообщили ранее корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Хьюстоне, на заседании будет присутствовать сотрудник российского консульства.

В ходе заседания предполагаются дебаты между сторонами защиты и обвинения. Богдана Осипова может выступить с последним словом.

Американские власти обвиняют Осипову, имеющую гражданство РФ и США, в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию старшую дочь без согласования с супругом-американцем, с которым уже был начат бракоразводный процесс. Младшая девочка родилась в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как российский суд постановил, что девочки должны остаться в России, а отцу была назначена выплата алиментов.

Суд присяжных Уичито 6 марта признал Осипову виновной в вывозе детей за пределы США, а также по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей". Возможное наказание за похищение собственных детей, согласно американскому законодательству, составляет три года, тогда как два пункта по статье "Вымогательство" могут увеличить срок заключения еще на 40 лет.