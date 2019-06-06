Рейс из Благовещенска во Владивосток задерживается более чем на 15 часов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июня. /ТАСС/. Порядка 40 пассажиров уже более 15 часов ожидают вылета из Благовещенска во Владивосток в связи с заменой самолета. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе благовещенского аэропорта.

Рейс должен был отправиться во Владивосток в 20:35 (14:35 мск) среды.

"Вылет рейса из Благовещенска во Владивосток авиакомпании "Аврора" задержан. Из-за замены борта. Рейса ожидают 40 пассажиров, они продолжат полет на самолете, который прилетит на замену", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с пассажирами задержанного рейса работает представитель перевозчика. Ожидающим предоставлено бесплатное питание, иногородние размещены в гостинице, а жителям Благовещенска вызвали такси.

Вылет рейса теперь запланирован на 12:30 (06:30 мск).