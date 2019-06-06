ABC: рядом с полигоном военной академии в Вест-Пойнте перевернулся бронетранспортер

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Бронетранспортер с военнослужащими перевернулся в четверг утром неподалеку от полигона военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк). По данным телекомпании ABC, при аварии погиб один человек.

Пресс-служба академии сообщила в Twitter, что инцидент произошел во время учений в районе полигона Camp Natural Bridge. К месту аварии прибыли полицейские и кареты скорой помощи. Движение по шоссе в районе инцидента перекрыто.

Академия была учреждена в 1802 году. В ней обучаются более 4 тыс. слушателей.