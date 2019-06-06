Украинский суд вынес приговор пяти обвиняемым в убийстве активистки Гандзюк

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Покровский районный суд Днепропетровской области приговорил к тюремному заключению пять бывших участников силовой операции в Донбассе за убийство сотрудницы Херсонского городского совета, гражданской активистки Екатерины Гандзюк. Соответствующее решение суд принял на заседании в четверг.

"Суд приходит к выводу о возможности утверждения заключенных соглашений о признании вины", - цитируют решение судьи Елены Черной "Украинские новости". Все пять обвиняемых в организации убийства получили от трех до шести лет лишения свободы. В частности, координатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин и нападавший Никита Грабчук получили по шести лет.

Всех фигурантов обвинили "в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, опасных для жизни, способом, носящим характер особого мучения, с целью запугивания потерпевшего по заказу и по предварительному сговору лиц, повлекших смерть жертвы".

В июле прошлого года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой Гандзюк, которая была известна своей активной позицией по разоблачению коррупционных схем представителей местной власти и силовых структур. Женщина получила ожоги около 40% тела, перенесла множество операций, однако 4 ноября скончалась.

Следователи задержали пять обвиняемых в убийстве в августе 2018 года, в апреле текущего года они признали свою вину и заключили соглашение со следствием. Заказчики преступления пока не понесли наказание. Генпрокуратура Украины 11 февраля предъявила обвинение в организации убийства Гандзюк главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, он был отстранен от должности и арестован на 17 суток. Мангер вышел под залог 15 февраля, а впоследствии суд восстановил его в должности.

После первого тура президентских выборов, которые состоялись на Украине 31 марта, активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" призвали президента уволить с должности и губернатора Херсонской области Андрея Гордеева, также причастного, по их мнению, к убийству. Петр Порошенко, будучи еще на посту президента, выполнил их требование и 12 апреля подписал указ об увольнении губернатора.