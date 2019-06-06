Суд арестовал одного из двух подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг заключил под стражу до 28 июня Жабраила Костоева, подозреваемого в убийстве израильского и российского предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году. Еще одному подозреваемому - Али Белхороеву - задержание продлено на 72 часа, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Суд в четверг рассмотрел два ходатайства следствия. В отношении Костоева оно было удовлетворено, защите Белхороева дали 72 часа для подготовки к повторному заседанию. Следователь в суде заявил, что организатор преступления также задержан, но не назвал его имени.

Калманович был застрелен днем 2 ноября 2009 года. Киллеры выстрелили в него не менее 20 раз. Водитель Калмановича 1976 года рождения был ранен. Тело бизнесмена было обнаружено в его машине на Новодевичьей набережной. Как позже выяснили следователи, он был убит еще на Смоленской набережной. Именно там киллеры поравнялись с его Mercedes и открыли непрерывную стрельбу из автоматического оружия по лобовому стеклу как раз с той стороны, где сидел предприниматель. Его водитель получил ранение, но попытался догнать киллеров и доехал до Новодевичьей набережной. Дальше он не смог управлять машиной и врезался в столб.