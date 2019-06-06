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Полиция задержала фотографов-любителей на крыше башни "Федерация"

Ими оказались двое подростков

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Двое молодых людей задержаны на крыше башни "Федерация" комплекса "Москва Сити". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержаны двое подростков", - сказал источник. По его словам они хотели сфотографироваться на фоне ночной Москвы и находились в запретной зоне.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что в полицию поступило заявление, что на крыше одного из высотных зданий в центре Москвы находятся посторонние люди. "Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали на крыше здания двух мужчин", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время задержанных доставляют в отдел полиции для установления их личностей, а также обстоятельств их появления на крыше здания.

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Россия
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