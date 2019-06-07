Власти Иркутской области опровергли информацию о задержании высокопоставленных чиновников

"Эта информация не соответствует действительности. Логашов вместе с губернатором в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме, Кодрашов - в Иркутске у себя в кабинете", - сказали в пресс-службе.

ИРКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Пресс-служба правительства Иркутской области опровергла появившуюся в пятницу в Telegram-каналах информацию о задержании в Москве заместителя председателя регионального правительства Антона Логашова и директора Корпорации развития Иркутской области, депутата Заксобрания Виктора Кондрашова.

В пятницу ряд иркутских Telegram-каналов сообщили, что Логашов и Кондрашов якобы задержаны в Москве по делу о незаконной вырубке леса в заказнике "Туколонь", по которому проходит министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

Шеверда, который занимает пост министра с июня 2016 года, был задержан в четверг в аэропорту Шереметьево в Москве в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"). Накануне чиновника доставили в Иркутск.

Дело против министра было возбуждено в сентябре 2018 года. По версии следствия, Шеверда незаконно назначил и согласовал сплошные санитарные рубки в государственном заказнике "Туколонь", который находится в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Лес был вырублен на площади 120 га, ущерб составил около 748 млн рублей.

"Туколонь" является уникальным местом обитания копытных (северного оленя, лося, изюбря, косули) и редких видов птиц (серого журавля, черного аиста, клоктуна).