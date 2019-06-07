СМИ: в шведском Линчёпинге произошел взрыв

СТОКГОЛЬМ, 7 июня. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел в пятницу в центре города Линчёпинг в 174 км к югу от Стокгольма, один человек доставлен в больницу. Об этом сообщает агентство ТТ .

"Мы получили сообщение о громком взрыве на улице Хамнгатан. Мы приехали туда и увидели, что что-то взорвалось", - пояснила сотрудник пресс-службы полиции Оса Виллсунд.

Взрыв произошел недалеко от зданий, в которых расположены несколько компаний и жилых квартир. В них частично выбиты окна. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы обезопасить место происшествия и проверить, есть ли пострадавшие", - пояснила Виллсунд.