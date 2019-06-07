На Чагинской подстанции в Москве произошло небольшое возгорание

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Небольшое возгорание оборудования произошло на Чагинской электроподстанции в Москве, которая обеспечивает энергией ряд районов столицы, оно не повлияло на работу предприятия. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Было небольшое возгорание оборудования подстанции, не относящегося к основному. Оно уже локализовано силами персонала до прибытия МЧС. Тем не менее пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и ведут проверку. Предприятие функционирует в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

На Чагинской электроподстанции в апреле 2005 года произошла крупная авария в энергосистеме, в результате которой на несколько часов была отключена подача электроэнергии в нескольких районах Москвы, Подмосковья, а также в Тульской, Калужской и Рязанской областей. Несколько десятков тысяч человек оказались заблокированы в остановившихся поездах московского метро и лифтах, было нарушено железнодорожное сообщение и парализована работа многих коммерческих и государственных организаций.