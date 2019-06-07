Спасательный катер перевернулся у западных берегов Франции

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Спасательный катер с семью пассажирами на борту перевернулся в 800 м от берега возле портового города Ле-Сабль-д'Олон (департамент Вандея, запад страны). Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении префектуры департамента.

На месте крушения идет спасательная операция. Мэр города в эфире телеканала BFM сообщил, что трое членов команды погибли. "Для нашего города это большая драма", - подчеркнул он.

Ранее национальная метеорологическая служба Meteo France объявила оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности из-за шторма и сильного ветра на западном побережье страны. Подчеркивается, что в отдельных районах порывы ветра могут достигать 33 м/с.