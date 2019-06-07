В Липецке задержали четвертого фигуранта по делу о мошенничестве со средствами дольщиков

ТАСС, 7 июня. Следователи в Липецкой области задержали экс-директора по строительству компании "Эксстроймаш" Сергея Ельчанинова. Он стал четвертым фигурантом дела о мошенничестве со средствами дольщиков жилого комплекса "Европейский", которые в 2018 году во время "Прямой линии" пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК по региону.

"В расследовании уголовного дела о хищении денежных средств почти 2 тыс. участников долевого строительства руководством "Эксстроймаш" появился еще один фигурант - бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, он обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере"). Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

В октябре 2017 года следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве руководством компании "Эксстроймаш" при долевом строительстве жилого комплекса "Европейский" в Липецке. По версии следствия, с 2014 года по 2017 год председатель совета директоров "Су-5" (в нее входил "Эксстроймаш") Михаил Захаров, его бывшая супруга Олеся Захарова и экс-гендиректор Сергей Тонких похитили 70 млн рублей участников долевого строительства. В результате дома не были построены, свыше 1800 человек не получили квартиры. Тонких находится под домашним арестом, Захаровы объявлены в международный розыск.

Как полагают следователи, директор по строительству "Эксстроймаш" Сергей Ельчанинов подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание якобы риелторских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, обязавшейся за 129 млн рублей реализовать недвижимость в строящихся домах "Европейского". "Деньги планировалось вывести из оборота "Эксстроймаш" в полном объеме, однако Захарова получила лишь часть суммы. Преступный умысел на хищение имущества путем обмана не удалось реализовать по независящим от фигурантов обстоятельствам - компания в январе 2019 года признана банкротом", - сообщили в СУ СК по региону.

Ранее сообщалось, что в Липецке возбуждены четыре уголовных дела в отношении компаний-застройщиков: СУ-10 треста "Липецкстрой", риелторского центра "Строй-Град", "Велес", "Лик" и "Эксстроймаш". В регионе насчитывается более 2000 обманутых дольщиков. Областные власти к концу 2019 года обещают завершить 90% всех недостроенных домов, в 2020 году - полностью решить проблему обманутых дольщиков.