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Пожар на севере Москвы потушен

В ходе ликвидации возгорания спасли восемь человек

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы столичного главка МЧС.

"Возгорание произошло по адресу: ул. Софьи Ковалевской, 8. Загорелась одна из квартир на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома, а также балконы. Общая площадь пожара составила около 45 кв. м. Сейчас пожар полностью потушен", - сказали в МЧС.

В ходе работ по ликвидации пожара были спасены восемь человек, один из спасенных - ребенок. Всех спасенных передали медикам.

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