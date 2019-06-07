Бывшие полицейские арестованы в Калмыкии по делу об убийстве пенсионерки

ЭЛИСТА, 7 июня. /ТАСС/. Суд арестовал двух экс-полицейских в Калмыкии, им инкриминируется соучастие в убийстве. Об этом сообщается на сайте республиканского СУ СК РФ.

"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Элисте следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия в отношении двух бывших участковых уполномоченных УМВД России по городу Элисте судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

31 мая в дежурную часть полиции по Элисте поступило заявление от местного жителя о том, что его 65-летняя родственница накануне ушла из дома и не вернулась. Вскоре тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в районе населенного пункта Кегульта Кетченеровского района, была получена информация о возможной причастности троих участковых уполномоченных полиции управления МВД РФ по городу Элисте.

Ряд сотрудников из числа начальствующего состава полиции Калмыкии уволены из органов внутренних дел после того, как была установлена причастность троих местных участковых к убийству женщины под Элистой.