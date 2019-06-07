Экс-замминистра промышленности Пензенской области признал вину в мошенничестве и взятке

ПЕНЗА, 7 июня. /ТАСС/. Бывший замглавы Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, начальник управления транспортного обслуживания Алексей Антипов, которого обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), признал свою вину по обоим пунктам обвинения. Об этом он сообщил в ходе первого судебного заседания, которое прошло в пятницу в Ленинском районном суде Пензы.

"Да", - ответил Антипов на вопрос судьи о том, признает ли он себя виновным по обоим статьям обвинения.

По версии следствия, с октября 2017 года по сентябрь 2018 года чиновник, занимая должность замглавы Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, получил от предпринимателя 346 тыс. рублей. Антипов пообещал бизнесмену, что может способствовать снижению числа проверок его предприятия со стороны других ведомств, хотя такими полномочиями он не обладал. Кроме того, в октябре 2018 года чиновник получил 100 тыс. рублей в виде взятки от предпринимателя, которому обещал внести изменения в заявки, поданные на конкурс по осуществлению транспортных перевозок.

В ноябре 2018 года в отношении Антипова было возбуждено уголовное дело. По решению суда он был помещен под домашний арест.