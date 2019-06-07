Задержан восьмой участник массовой драки, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Следственный комитет задержал восьмого участника драки в Подмосковье, где погиб бывший военнослужащий ГРУ Никита Белянкин. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко в пятницу.

"Следствием задержан восьмой подозреваемый. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения", - сказала она.

Ранее Красногорский суд Москвы отправил в СИЗО семерых участников драки. Как сообщали в правоохранительных органах, в ней могли участвовать порядка 10 человек. "Из числа уже задержанных следствием лиц одному из них вменяется убийство (105 УК РФ), остальным семерым фигурантам - хулиганство (213 УК РФ)", - уточнила Петренко.

Ранее также сообщалось, что СК установил всех без исключения участников драки. Несколько человек объявлены в розыск. "Российские следователи также взаимодействуют с компетентными органами Армении, которые подтвердили намерение оказать необходимую помощь. У следствия нет никаких сомнений в том, что ни один фигурант не уйдет от уголовной ответственности", - сказала Петренко.

Экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе в ночь на 2 июня. В ходе драки Белянкин был убит, еще один мужчина получил ранения. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, срок следствия по которому установлен до 2 августа 2019 года.