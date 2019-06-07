План "Перехват" ввели в Москве после кражи сумки с деньгами на юго-востоке

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Полицейские ведут розыск подозреваемых, отобравших сумку с деньгами у сотрудников одной из компаний на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"На юго-востоке Москвы неизвестные распылили газ в сторону сотрудников одной из компаний, после чего забрали сумку, предположительно, с денежными средствами. Подозреваемые скрылись на автомобиле Audi, в настоящее время ведется их розыск", - сказал собеседник, добавив, что инцидент произошел на Скотопрогонной улице.

После происшествия в городе введен план "Перехват".