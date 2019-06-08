В исправительной колонии под Екатеринбургом произошел пожар

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Возгорание в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области произошло в помещениях промышленной площадки. В частности, огнем охвачены два ангара цеха деревообработки. Об этом говорится в субботу в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры по Свердловской области.

"В утренние часы поступило сообщение о возгорании помещений промышленной площадки колонии. В частности, возгорание в цехе деревообработки (два ангара), огнем охвачено 2 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет. Однако более точная информация будет получена после завершения тушения", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе регионального УФСИН сообщили, что эвакуация исправительной колонии в поселке Гари не проводится. "Принимаются все меры для тушения пожара, эвакуация не проводится. Подобные ситуации регулярно отрабатываются на тренировках", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе уточнили, что причина пожара устанавливается.

Отмечается, что по факту происшествия прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. "Уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Роман Глухов выехал в колонию для координации деятельности правоохранительных органов", - сообщает ведомство.

В поселке Гари, расположенном в 542 км от областного центра, находится исправительная колония № 8 ГУФСИН России по Свердловской области. Максимальная вместимость составляет 600 заключенных.