Житель Забайкалья с ножом напал на полицейского

ЧИТА, 8 июня. /ТАСС/. Житель Агинского района Забайкальского края с ножом напал на сотрудника ДПС. Полицейский госпитализирован, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального УМВД.

"В ночное время сотрудники ДПС остановили грузовик ГАЗ-53, водитель которого управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин был приглашен в патрульную автомашину для составления административного материала. Во время оформления протокола пассажир ГАЗ обратился к сотрудникам полиции с просьбой отпустить его приятеля. Получив отказ, он через приоткрытое стекло двери патрульной машины нанес полицейскому несколько ударов ножом", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, второй сотрудник ДПС, увидев произошедшее, пресек действия нападавшего, применив табельное оружие. "Напарник полицейского выбежал из автомашины и потребовал [от нападавшего] бросить нож. Не выполнив требования полицейского, злоумышленник начал угрожать ножом. Тогда полицейский выстрелил вверх из табельного оружия, после чего подозреваемый попытался скрыться, для его задержания полицейский применил оружие", - пояснил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

В пресс-службе УМВД уточнили, что наличие алкоголя в крови водителя было установлено медицинским освидетельствованием. Полицейский и нападавший госпитализированы, угрозы для их жизни нет.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"). Подозреваемый задержан на 48 часов, готовятся документы для заключения его под стражу. "Если подозреваемый будет признан виновным, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - уточнил Марков в беседе с корреспондентом ТАСС. Марков также добавил, что нападавшему 32 года.

По факту произошедшего начальником УМВД по Забайкальскому краю назначена служебная проверка. Для установления всех обстоятельств случившегося на место выехала бригада сотрудников краевого УМВД.