В ОНК рассказали о посещении журналиста Голунова в изоляторе временного содержания

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Специальный корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов не имеет жалоб на условия в изоляторе временного содержания и подчеркивает, что сотрудники ИВС ведут себя с ним крайне деликатно. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Члены ОНК Москвы посетили в изоляторе временного содержания по Западному административному округу Голунова, он находится в трехместной камере на одиночном содержании. На содержание Голунов не жалуется, отмечает деликатность сотрудников ИВС по отношению к нему. Самочувствие журналиста нормальное", - сказал Мельников.

По его словам, в ИВС Голунов попросил бумагу и ручку для записей, которые были ему предоставлены в присутствии членов ОНК. Также члены комиссии оказали содействие в передаче Голунову продуктов и средств гигиены. "Нарекание вызвало постельное белье одноразовое, на него сейчас поменяли старое белье практически во всех ИВС. Много жалоб с этим связано", - добавил Мельников.

Голунов сообщил членам ОНК Москвы, что в пятницу был у врачей перед помещением в изолятор для прохождения медицинского освидетельствования на предмет наличия травм. "Телесные повреждения, зафиксированные визуально, только многочисленные ссадины и царапины в районе верхней левой части спины, каких либо синяков у него не проявилось, мы специально осмотрели его повторно и пришли к выводу, что следы побоев отсутствуют. Также мы не увидели каких-либо глубоких следов от наручников", - подчеркнул ответственный секретарь ОНК Москвы. Он добавил, что на завтрак Голунову давали молочную кашу, а накануне вечером он получил сухпаек, родственники смогли передать ему одежду.

Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 граммов кокаина в квартире, которую снимает журналист. По месту его проживания были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Ему предъявлено обвинение.

Ранее адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики журналисту подбросили. Вину он не признает. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его.