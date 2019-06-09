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Три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки в Оренбурге

Еще двое пострадали

ТАСС, 9 июня. Три человека погибли, двое госпитализированы в результате столкновения "КамАЗа" и легкового автомобиля в Оренбургской области. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе управления МВД по региону.

"Предварительно установлено, что водитель "КамАЗа" выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым Renault, в котором находились три женщины. Они все погибли, сейчас устанавливаются их данные. Машины после ДТП загорелись. Renault выгорела, у грузовика сгорела кабина", - сказали в пресс-службе.

Госпитализированы водитель и пассажир грузовика, добавили в ведомстве. Движение по трассе не нарушено.

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