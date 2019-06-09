Пожар произошел в здании морского университета Ушакова в Новороссийске

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в здании морского университета имени Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре на территории Государственного морского университета имени Ф. Ф. Ушакова по адресу: город Новороссийск, проспект Ленина, 93", - сообщили в министерстве.

По прибытию к месту установлено, что в отдельно стоящем здании высотой 10 м наблюдается сильное задымление. Пожару был присвоен повышенный второй ранг сложности.

"По состоянию на 19:37 (совпадает с московским - прим. ТАСС) пожар локализован на площади 300 кв. м", - сообщили в МЧС, отметив, что горела внутренняя обшивка здания.

Предварительно, в результате пожара погибших и пострадавших нет.