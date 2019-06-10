Суд отказал в приостановлении рассмотрения иска о заражении детей гепатитом С в Приамурье

"От больницы было ходатайство о том, чтобы приостановить рассмотрение гражданского дела до окончания расследования уголовного дела. Но судом оно отклонено, так как это разные производства", - сказал истец.

Также он уточнил, что сумма иска о защите прав потребителя, поданная им совместно с Роспотребнадзором к АОДКБ, составляет 15 млн рублей. Дочери собеседника агентства шесть лет, в 2017 году она лежала в АОДКБ. По словам отца, анализ, который сделали ребенку при поступлении в медучреждение, показал отсутствие гепатита С, а через несколько месяцев после пребывания в его стенах, этот диагноз был поставлен при новом обследовании. При этом в стране планируется вскоре начать лечение онкобольных детей с гепатитом С, которые достигли возраста 12 лет, а для младших пациентов в этом плане пока неизвестность.

"У семьи стоит задача довести ребенка до 12 лет, сделав все возможное для предотвращения отрицательных изменений его состояния, ему необходимо создавать особые условия, нужна поддерживающая терапия, дополнительные обследования, уколы и таблетки. Вот это количество пилюль и инъекций, заборов крови, различных исследований - все это переведено в иске на количество лет, с учетом моральных страданий, и можно посчитать при этом риски, в том числе вероятность рецидивов по основному заболеванию. до сих пор никто не признал вины в том, что произошло, ни от кого не последовало извинений - ни публичных, ни в частном порядке", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор по Амурской области подал в суд 24 иска совместно с родителями зараженных гепатитом С онкобольных детей к Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ). Суммы исков - по 10-15 млн рублей. Рассмотрение дел в этом суде уже началось, на первом заседании суд решил, что оно будет закрытым, чтобы обеспечить защиту прав и интересов несовершеннолетнего, поскольку планируется озвучить диагнозы и сведения о частной жизни ребенка. После этого заседание перенесли в связи с необходимостью привлечения третьего лица.

В конце декабря 2018 года у 26 детей в возрасте от одного года до 15 лет, находящихся в онкогематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ), был выявлен гепатит С. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело, ситуацию взяли на контроль региональное правительство и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Документы детей отправили в клиники в центре страны для получения консультаций специалистов по тактике лечения. Ответ на вопрос, где и каким образом они могли заразиться, должна была дать экспертиза, так как пациенты выезжали на лечение в другие медучреждения за пределы региона.