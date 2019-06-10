СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки

БАРНАУЛ, 10 июня. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в течение 2017-2019 годов чиновник получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятки на общую сумму более 1 млн рублей за то, чтобы с этим юридическим лицом были заключены муниципальные контракты на вывоз жидких бытовых отходов.

Исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдле сообщила ТАСС, что мера пресечения подозреваемому пока не избрана, но его имени не назвала, сославшись на защиту персональных данных. Ранее в социальных сетях появилась информация о задержании заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко, которого якобы подозревают в получении взятки. 6 июня стало известно, что глава города Сергей Дугин освободил Алексеенко от должности.