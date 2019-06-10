На Украине два города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Два украинских города - Белая Церковь и Умань - оказались без водоснабжения из-за попадания опасных химикатов в реку. Воды в резервуарах, из которых снабжают жителей города Белая Церковь в Киевской области, хватит на 24 часа, а в городе Умань - на трое суток, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ночь на 9 июня в селе Збаржевка в результате аварии микроавтобуса Mersedes Sprinter, который перевозил около тонны опасных для организма человека удобрений, химикаты попали в реку Рось. По предварительной информации следователей, водитель не справился с управлением и перевернулся в реку. При этом несколько емкостей с ядом сгорели. На данный момент полицейские устанавливают, произошло ли это в результате ДТП или их подожгли умышленно. Также оказалось, что пестициды были краденые, а водитель автомобиля с места аварии скрылся.

В воскресенье в 23:00 была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции. Она обеспечивает водой примерно 200 тысяч жителей Белой Церкви и около 84 тысяч жителей Умани. На данный момент специалисты проверяют воду в местах водозабора и хранилища акватории реки Рось. Людей просят временно не купаться в ней и не ловить рыбу.

"На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов. На данный момент специальные службы делают замеры воды и локализуют возможную зону поражения", - говорится в сообщении Белоцерковской районной госадминистрации в Facebook.