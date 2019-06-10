Экспертиза подтвердила наличие ртути в колбасе на Алтае

ТАСС, 10 июня. В Алтайском крае эксперты обнаружили микрочастицы ртути в колбасе, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что после обращения жительницы Барнаула полиция изъяла из магазинов города партию колбасных изделий из-за подозрения о наличии в них вещества, похожего на ртуть. Образцы направили на экспертизу в контролирующие органы.

"Микрочастицы ртути обнаружены", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о результатах экспертизы. В МВД добавили, что проверка по заявлению потребителя продолжается.

Производителем этих продуктов, предположительно, является ООО "Сибирская Продовольственная Компания" ("СПК"). "Идет расследование, в том числе и со стороны полиции, все комментарии дадим по факту завершения расследования", - сообщили ТАСС в компании в понедельник.

Ранее в "СПК" сообщали ТАСС, что других таких обращений от потребителей не поступало. Компания также передала образцы продукции из этой партии на экспертизу во внешнюю лабораторию. "Партия была отозвана и проверена, в отозванной партии никаких отклонений не выявлено", - отметили в компании.