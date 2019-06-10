{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Экспертиза подтвердила наличие ртути в колбасе на Алтае

Сейчас полиция проводит проверку на основании жалобы жительницы Барнаула
Описание
© Руслан Шамуков/ТАСС

ТАСС, 10 июня. В Алтайском крае эксперты обнаружили микрочастицы ртути в колбасе, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На эту тему

Ранее сообщалось, что после обращения жительницы Барнаула полиция изъяла из магазинов города партию колбасных изделий из-за подозрения о наличии в них вещества, похожего на ртуть. Образцы направили на экспертизу в контролирующие органы.

"Микрочастицы ртути обнаружены", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о результатах экспертизы. В МВД добавили, что проверка по заявлению потребителя продолжается.

Производителем этих продуктов, предположительно, является ООО "Сибирская Продовольственная Компания" ("СПК"). "Идет расследование, в том числе и со стороны полиции, все комментарии дадим по факту завершения расследования", - сообщили ТАСС в компании в понедельник.

Ранее в "СПК" сообщали ТАСС, что других таких обращений от потребителей не поступало. Компания также передала образцы продукции из этой партии на экспертизу во внешнюю лабораторию. "Партия была отозвана и проверена, в отозванной партии никаких отклонений не выявлено", - отметили в компании.

Теги
РоссияАлтайский край
Дело полковника Захарченко
Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции
Читать полностью