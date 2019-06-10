В Москве задержали мужчину, пытавшегося продать награды времен Великой отечественной войны

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который пытался продать в центре Москвы советские государственные награды времен Великой отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве.

"В полицию поступила информация о продаже неизвестным государственных наград. Сотрудники уголовного розыска на Золоторожском Валу задержали подозреваемого - 41-летнего мужчину, проживающего в столице. Злоумышленник ранее сбыл неизвестному медали: "За боевые заслуги", "Ветеран труда СССР", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", - сказали в пресс-службе.

Согласно справке об исследовании, изъятые медали являются подлинными государственными наградами СССР. "Со слов задержанного, награды он нашел в Марксистском переулке у мусорного контейнера в коробке", - подчеркнули в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РФ ("Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград").