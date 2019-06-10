Полиция Волгограда задержала женщину, нарисовавшую граффити на воинском мемориале

ВОЛГОГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Полицейские Волгограда задержали 29-летнюю жительницу Волгограда, подозреваемую в нанесении надписи на стене мемориального комплекса в городе-герое, проводится проверка, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Полиция проводит проверку по факту нанесения 9 июня надписи на стену мемориального комплекса в центральном районе Волгограда, установленного на месте нахождения в 1942-1943 годах штаба 13-ой Гвардейской Дивизии. По подозрению в вандализме задержана 29-летняя жительница города", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о вандализме поступило в полицию от жителей города, женщину задержали на месте происшествия. Она созналась в содеянном и пояснила, что нанесла надпись с помощью баллончика с краской. По результатам проверки примут процессуальное решение.