МЧС уточнило данные о пострадавших при пожаре на лакокрасочном заводе под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Пострадавших в результате пожара на заводе лакокрасочных изделий в городе Советске под Калининградом на границе с Литвой нет. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Алексей Баранов.

Ранее глава городской администрации Николай Воищев сообщил ТАСС об одном пострадавшем, которому, по его словам, была оказана помощь на месте. "Пострадавших нет. На месте работает служба медицины катастроф, к ним никто не обращался", - сказал Баранов, добавив, что из местных больниц также не поступало сообщений об обращениях пострадавших за помощью.

Представитель регионального управления МЧС сообщил, что открытое горение на месте пожара локализовано. Сейчас ведется его тушение. На месте происшествия работают силы МЧС, присутствуют медики и полиция.

Пожар начался в помещении одного из складов предприятия в рабочее время. По данным регионального ГУ МЧС, общая площадь возгорания превысила 800 кв. м. С места происшествия, по данным городских властей, эвакуированы более 40 человек.