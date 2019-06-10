Неизвестные устроили перестрелку в центре Цхинвала

ЦХИНВАЛ, 10 июня. /ТАСС/. Неизвестные открыли стрельбу в центре Цхинвала в понедельник, сообщил ТАСС министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев.

"На перекрестке улиц Пушкина и А. Джиоева неизвестные открыли стрельбу друг в друга. Личности устанавливаются, ведется следствие", - сказал он.

По данным источника ТАСС в силовых структурах республики, ранение получил один из кандидатов в депутаты парламента республики, выборы которых прошли 9 июня. "Он ранен в руку, находится в больнице, жизнь вне опасности", - сказал собеседник.

При этом, по информации другого источника в правоохранительных органах, пострадавший не прошел регистрацию как кандидат в депутаты.

Выборы в парламент Южной Осетии прошли 9 июня. По данным МВД, в ходе голосования нарушений зафиксировано не было.