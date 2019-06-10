В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали члена организованного преступного сообщества

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Краснодарском крае задержали члена организованного преступного сообщества, который обвиняется в покушении на мошенничество, он причастен к вымогательству 2 млн рублей у предпринимателя из Новороссийска, сообщила пресс-служба краевого управления ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность одного из членов организованного преступного сообщества, "смотрящего" по Геленджику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина был причастен к вымогательству 2 млн рублей у одного из предпринимателей Новороссийска за содействие в сдаче в эксплуатацию строительного объекта. Подозреваемого задержали во время следственных действий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).