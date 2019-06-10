Пожар произошел на территории химического завода на юге Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в здании в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.

"В 15:51 поступило сообщение о пожаре по адресу: 6-й Предпортовый проезд, 8. В одноэтажном здании размером 15 на 50 метров горит обстановка на площади 40 кв. метров", - сказали в пресс-службе управления.

По этому адресу располагается химзавод "Ленреактив".

В управлении МЧС не подтвердили сообщение о взрыве на предприятии, о котором сообщали городские СМИ, но сообщили, что пожар уже удалось локализовать.

До прибытия спасателей из здания эвакуировали 25 человек. Сведения о пострадавших уточняются.