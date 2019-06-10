Главред "Сноба" оценила ущерб от погрома в редакции в 2 млн рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Общая сумма ущерба, причиненного редакции "Сноб" после погрома, оценивается примерно в 2 млн рублей, сообщила ТАСС в понедельник главный редактор издания Ксения Чудинова.

"Мы сейчас в редакции, приехали коллеги с "Дождя", которые находились там временно. Общую сумму ущерба наши коллеги оценивают в 2 млн рублей. Мы сейчас будем просить помочь нам в восстановлении редакции", - сказала она.

По словам Чудиновой, в офисе повреждены компьютеры, мебель, стеклянные перегородки.

Источник в полиции ранее сообщил ТАСС, что неизвестный ворвался в офис "Сноба" в Москве на Берсеневской набережной, устроил там погром и скрылся.