Сотрудники МВД ликвидировали крупную плантацию конопли в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Новгородской области ликвидировали крупную плантацию конопли и изъяли у ее владельца, 45-летнего жителя Ленинградской области, готовый к потреблению наркотик. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Новгородской области.

"Внутри арендованного дома, а также в теплицах на приусадебном участке злоумышленник оборудовал плантации для культивирования наркосодержащих растений. В ходе проведенных мероприятий полицейские изъяли у подозреваемого готовое к потреблению наркотическое средство, а также почти 500 кустов конопли", - отмечается в сообщении.

Помещения, где обнаружили коноплю, были оснащены всем необходимым оборудованием для выращивания растений.

По фактам незаконного хранения наркотических средств и культивирования растений, содержащих наркотические вещества в особо крупном размере, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 228 УК РФ ("О хранении и производстве наркотических веществ в особо крупном размере"), и ч. 2 ст. 231 УК РФ ("О незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства").