На заводе лакокрасочной продукции в Советске потушили пожар

КАЛИНИНГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Пожар на заводе лакокрасочной продукции в Советске в Калининградской области ликвидирован, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"В 17:32 местного времени (18:32 мск) пожар на заводе ликвидирован полностью. Пострадавших нет", - сказал начальник пресс-службы регионального главка МЧС Алексей Баранов. Причина возгорания устанавливается, отметил он.

В тушении пожара, общая площадь которого составила около 800 кв. м, было задействовано 98 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС - 78 человек и 20 единиц техники. Пожарным из Советска в ликвидации огня помогали пожарные из Черняховска, Краснознаменска, Славска и Немана.

Как сообщалось ранее, лакокрасочный завод на улице Маяковского, где возник пожар, принадлежит компании "Балтик коатингс".