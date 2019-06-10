Пострадавший при пожаре в доме Нижнего Тагила находится в крайне тяжелом состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Пострадавший при пожаре в многоквартирном доме Нижнего Тагила мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме Нижнего Тагила произошел пожар, по предварительным данным, после хлопка бытового газа.

"Пострадавший один. Мужчина 29 лет поступил в реанимационное отделение хирургического корпуса Демидовской городской больницы. Состояние крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила ТАСС пояснили, что перекрытия в доме не разрушены. "Пожаром повреждены квартиры четвертого и пятого этажа, перекрытия не разрушены. Мы готовы предоставить жилье из маневренного фонда, но на данный момент никто из жильцов не обращался, все переехали к родственникам", - сообщили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что на месте работает оперативный штаб, которым руководит глава города Владислав Пинаев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял на контроль ситуацию со взрывом газа в жилом доме Нижнего Тагила, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона. "Ситуация со взрывом газа в жилом доме Нижнего Тагила находится под контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В настоящий момент оперативные службы проводят осмотр подъезда, где произошел взрыв", - говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что при необходимости будет оказана помощь из резервного фонда Свердловской области.