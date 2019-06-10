СК проверяет информацию СМИ о драке со стрельбой в одной из школ Грозного

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Следователи Чечни организовали проверку по распространенному в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия в одной школ Грозного, сообщается в понедельник на сайте республиканского управления СК.

"Организована доследственная проверка по распространенному в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия неустановленными лицами на территории, прилегающей к одной из школ в Старопромысловском районе города Грозного. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.