Суд арестовал первого из шести подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе в Москве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы в понедельник отправил под стражу до 8 августа первого из шести задержанных по подозрению в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева на юго-западе столицы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Чертановского районного суда в отношении Аловадинзода Михроччона, подозреваемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.

В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении еще пятерых подозреваемых. Всем им, помимо ч. 2 ст. 105 УК РФ, инкриминируется ст. 213 ("Хулиганство").

По данным следствия, Чуев был убит в ночь на 8 июня. В Следственном комитете рассказали, что спортсмен шел с девушкой по парку на Южнобутовской улице, когда к нему обратились двое подростков с жалобой на нескольких человек, мешающих им пройти. Чуев вступился за подростков. Началась драка, спортсмен упал с моста в пруд вместе с одним из нападавших, который продолжал бить спортсмена в воде. Мастер спорта утонул. После этого участники конфликта избили спутницу Чуева и других отдыхавших в парке и скрылись.

В кратчайшие сроки по подозрению в убийстве были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 23 до 29 лет. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что все задержанные являются уроженцами Таджикистана.