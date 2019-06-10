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В рыбном цехе в Астрахани произошел пожар

Площадь возгорания составляет 600 кв. м

АСТРАХАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Пожарные тушат рыбный цех в Астрахани. Общая площадь пожара возросла до 600 кв. м, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания в Трусовском районе Астрахани составляла 300 кв. метров.

"Горят цех, кровля, хозпостройки. Общая площадь - около 600 кв. м, работы ведут по повышенному номеру пожара", - сказала представитель ведомства.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Пострадавших нет. Уточняется, что инцидент произошел в Трусовском районе на улице Дзержинского.

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РоссияАстраханская область
Пожар в рыбном цехе в Астрахани локализован
Его площадь составляет 600 кв. м
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