В результате жесткой посадки вертолета на здание в Нью-Йорке погиб человек

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Один человек погиб в результате жесткой посадки в понедельник вертолета на крышу высотного здания на Манхэттене. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе полиции города.

"Мы можем подтвердить, что один человек погиб на месте", - сказал сотрудник пресс-службы полиции Нью-Йорка. По его информации, вертолет совершил "жесткую посадку на высотное здание по адресу 787, Седьмая авеню". В полиции не уточнили, идет ли речь о погибшем пилоте. Представители правоохранительных органов также не располагают на данный момент информацией о том, были на борту вертолета пассажиры.

Как сообщила пресс-служба полицейского управления Нью-Йорка, пожар, возникший на крыше небоскреба после инцидента, потушен. Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что его оповестили об инциденте.