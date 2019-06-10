Райцентр Киевской области подключен к водоснабжению после аварии с разливом химикатов

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Водоснабжение города Белая Церковь в Киевской области после ликвидации последствий разлива химикатов в реку Рось восстановлено в полном объеме. Об этом в понедельник сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

"Решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в городе Белая Церковь разрешено с 20:00 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

В воскресенье администрация Белоцерковского района сообщила, что в селе Збаржевка Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате аварии из грузового автомобиля в приток реки Рось попало до тонны инсектицида "Нурал". В качестве мер безопасности в спасательном ведомстве установили временный запрет на подачу воды жителям Белой Церкви и Умани.

В настоящий момент, по данным властей, превышения норм допустимых концентраций химикатов в реке Рось не обнаружено.