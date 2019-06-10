Сильный ветер сорвал кровлю многоквартирного дома в Удмуртии

ИЖЕВСК, 10 июня. /ТАСС/. Ветер сорвал крышу многоквартирного пятиэтажного в городе Воткинске Удмуртской Республики, сообщил в понедельник в Facebook министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Сурнин.

"Сегодня в результате резких порывов ветра в Воткинске произошел срыв кровли на пятиэтажном доме. Пострадавших нет", - написал он.

По его словам, крыша на доме имела скатный вид и была снесена ветром с обеих сторон, при этом пострадала стропильная система. Управляющая компания приступила к восстановительным работам. "Думаю, что не позднее 10 дней крыша дома будет восстановлена", - написал министр, уточнив, что в дальнейшем будет проведена проверка управляющей компании, так как, по предварительной информации, от жителей ранее поступали жалобы на состояние кровли.

"В ближайший четверг будет проведено собрание дома, где планируется решить вопрос направления средств, накопленных на специальном счете дома, на капитальный ремонт крыши", - добавил Сурнин.

В понедельник главк МЧС России по Удмуртии предупреждал жителей об усилении ветра на территории республики. По сведениям Удмуртского гидрометцентра, местами по региону ожидались грозы и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.